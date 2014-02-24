Янукович перебуває в Севастополі, на російській базі морської піхоти в Козачій бухті - ЗМІ

Екс-президент Віктор Янукович начебто перебуває в Севастополі, на російській базі морської піхоти в Козачій бухті.

За даними джерел телеканалу, для екс-президента приготували десантний корабель Чорноморського Флоту Російської Федерації, на якому Янукович вирушить до Росії, повідомляє телеканал ATR.

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