Янукович перебуває в Севастополі, на російській базі морської піхоти в Козачій бухті - ЗМІ
15:20, 24 лютого 2014Політика
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Екс-президент Віктор Янукович начебто перебуває в Севастополі, на російській базі морської піхоти в Козачій бухті.
Янукович перебуває в Севастополі, на російській базі морської піхоти в Козачій бухті-ЗМІ
За даними джерел телеканалу, для екс-президента приготували десантний корабель Чорноморського Флоту Російської Федерації, на якому Янукович вирушить до Росії, повідомляє телеканал ATR.
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