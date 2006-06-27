”Наша Україна” не наполягає на голосуванні у пакеті

Народний депутат України Петро ПОРОШЕНКО зазначає, що блок “Наша Україна не наполягає на голосуванні за кандидатури голови Верховної Ради та прем’єр-міністра у ”пакеті”.

Як повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна”, про це П.ПОРОШЕНКО заявив учора в ефірі каналу НТН.

«Формальна процедура обговорення кандидатури спікера буде пройдена на завтрашньому засіданні фракції «Наша Україна». Ми не заперечуємо, щоб це питання було розглянуто й на загальних зборах, я не бачу в цьому ніякої проблеми, - зазначив депутат.

“Голосування відбудеться, ймовірніше, в четвер, - повідомив П.ПОРОШЕНКО. - Політичні сили, котрі входять до коаліції, надзвичайно відповідально ставляться до цього питання. До того ж, я не бачу жодних підстав для того, аби ці два голосування об’єднувати в один пакет. “Наша Україна” готова на роздільне голосування. І ми так само готові розглянути пропозиції наших партнерів, якщо вони наполягатимуть на “пакетному” голосуванні”

П.ПОРОШЕНКО нагадав, що Регламент передбачає спершу голосування за спікера ВР, а потім – за прем’єра. Він також зазначив, що не виключає прийняття присяги суддів Конституційного суду перед голосуванням за кандидатуру прем’єра.

“Я впевнений, що коаліція витримає випробування на міцність. – заявив П.ПОРОШЕНКО. - Ми маємо довіряти один одному. Тому я не маю жодних заперечень, щоб кандидатура спікера голосувалася окремо. Я впевнений, щоб наші партнери по коаліції виконають взяті на себе зобов’язання і так само я не маю жодних сумнівів, що під час голосування за прем’єра блок “Наша Україна” віддасть усі голоси, які підпасалися під створенням помаранчевої коаліції”.

“Ми готові до чіткої процедури голосування”, - наголосив П.ПОРОШЕНКО, зазначивши, що Конституція не передбачає жодної процедури голосування – ані в пакеті, ані окремо.

“Я запевняю, що жодних сюрпризів під час голосування по кандидатурам прем’єр-міністра та спікера не буде”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, учора лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що поки не вирішено питання, чи буде голосуватись кандидатура прем’єра і спікера в одному пакеті. За її словами, це рішення ухвалюватиметься у четвер, 29 червня.