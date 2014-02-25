Рада оголосила перерву

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як народний депутат України із фракції партії “УДАР” Ірина Геращенко заявила, що Верховна Рада України продовжує практику розгляду питань порядку денного з порушенням регламенту ВР.

Вона підкреслила, що на розгляд парламенту з голосу вносяться проекти рішень. Зокрема, головуючий на засіданні заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський вніс на розгляд проект постанови № 4269 “Заява до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, що скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які привели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року”.

Вона зазначила, що фракція готова голосувати за це рішення, але вони мають бути внесення у відповідності з Регламентом.

Після цього було оголошено перерву на 10 хвилин для того, щоб народні депутати України могли ознайомитися з текстом запропонованого рішення і щоб фракції могли б визначитися з позицією щодо голосування даного питання.

Читайте такожВідкрилося засідання Ради. Онлайн-трансляція