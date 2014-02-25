У лікарні помер ще один активіст Майдану

Львів прощається ще з одним активістом Майдану. Вчора помер львів’янин Володимир Бойків, повідомляється на сайті Львівської міськради.

Чин похорону та прощання з загиблим розпочнеться завтра, 26 лютого, о 11:00 годині у Соборі Покрови Пресвятої Богородиці. Похорони відбудуться на Личаківському кладовищі орієнтовно о 13:00 годині.

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Тіло львів’янина Володимира Бойківа, 1955 року народження, планують доставити до Львова сьогодні вночі. Після прощання у Соборі, о 12:00 годині запланована піша хода до Личаківського кладовища.