У Житомирі активіст Майдану намагався вчинити акт самоспалення

Як передає кореспондент УНІАН, активіст вимагав від офіцерів міліції прийти на житомирську протестну акцію на майдан Корольова та захистити мирних протестувальників, якщо їм загрожуватиме небезпека. Ткачук облив себе бензином, підпалив, однак протестувальники, що стояли поряд, загасили полум`я та завели його до приміщення Житомирської ОДА, яке наразі зайняте учасниками протестних акцій.

Зараз Ткачук почуває себе погано, розповіли УНІАН очевидці події.

Якою буде реакція керівників обласного УМВС на вчинок активіста, наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого о 12.00 навпроти будівлі Житомирської облдержадміністрації на протестний мітинг зібралися близько 200 людей. Під вечір кількість учасників протестів значно зросла і станом на 19-ту годину біля ОДА зібралося близько 3 тисяч людей. Вони вимагали зустрічі з губернатором. Учасники акції вибили двері і зайшли в приміщення обласної державної адміністрації. Міліція покинула будинок ОДА.

Потім частина протестуючих перейшли до приміщення обласного управління МВС на Старому бульварі. Вони закидали ”коктейлями Молотова”, а співробітники міліції намагалися розігнати мітингувальників.

Як повідомив журналістам Житомирський міський голова Володимир Дебой, після масових заходів за медичною допомогою звернулося 22 правоохоронця.

Довідка УНІАН: Дмитро Ткачук - голова житомирського осередку партії «Демократичний Альянс», заступник голови міської громадської організації «Народна рада Житомира», один з найбільш активних учасників столичного та житомирського Майданів.