США посилили охорону посольства в Києві

Про це сказала журналістам представник держдепартаменту Джен Псакі, пише РИА Новости.

"Ми трохи збільшили існуючий персонал охорони в нашому посольстві в Києві", - сказала Псакі, відмовившись обговорювати подробиці.

В результаті сутичок в Києві минулого тижня загинули близько 80 осіб.