США посилили охорону посольства в Києві

01:32, 26 лютого 2014
Політика
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Сполучені Штати Америки посилили охорону посольства в Києві.

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Про це сказала журналістам представник держдепартаменту Джен Псакі, пише РИА Новости.

"Ми трохи збільшили існуючий персонал охорони в нашому посольстві в Києві", - сказала Псакі, відмовившись обговорювати подробиці.

В результаті сутичок в Києві минулого тижня загинули близько 80 осіб.

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