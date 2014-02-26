США посилили охорону посольства в Києві
01:32, 26 лютого 2014Політика
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Сполучені Штати Америки посилили охорону посольства в Києві.
США посилили охорону посольства в Києві
Про це сказала журналістам представник держдепартаменту Джен Псакі, пише РИА Новости.
"Ми трохи збільшили існуючий персонал охорони в нашому посольстві в Києві", - сказала Псакі, відмовившись обговорювати подробиці.
В результаті сутичок в Києві минулого тижня загинули близько 80 осіб.
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