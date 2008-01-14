Словенія визначила п’ять пріоритетів свого головування у Євросоюзі

Словенія під час свого головування у Європейському Союзі у першому півріччі 2008 року пропонує п’ять пріоритетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві посол Словенії в Україні Прімож ШЕЛІГО.

За його словами, пріоритети дій Словенії під час головування у ЄС у багатьох аспектах відзначаються продовженням спільної 18-місячної Програми Німеччини та Португалії.

Посол зазначив, що Словенія - перша нова країна ЄС, яка перебрала на себе головування у Євросоюзі.

Першим пріоритетом, за словами посла, є успішна ратифікація Лісабонської угоди, яка є першою угодою, яку підписали усі 27 країн-членів ЄС. Словенія вважає, що усі країни ЄС мають сконцентрувати увагу на завершенні процесу ратифікації угоди в 2008 році для забезпечення вступу в дію цієї угоди до наступних виборів Європейського парламенту у 2009 році. Посол запевнив, що Словенія має на меті створити позитивний приклад для усіх країн-членів ЄС, ратифікувавши угоду не пізніше початку 2008 року.

Другим пріоритетом є Лісабонська стратегія. П.ШЕЛІГО відзначив, що Лісабонська стратегія є одним із основоположних аспектів головування Словенії. Він нагадав, що вже реалізовано перший етап, і під час весняного засідання Ради Європи очікується початок другого етапу оновлення Лісабонської стратегії. Словенія вважає, що увага має бути зосереджена на чотирьох основних аспектах Лісабонської стратегії: інвестиції у дослідження; знання та інновації; розвиток конкурентоспроможного бізнес-середовища; адаптація ринку праці відповідно до демографічних змін; енергетична політика та зміна клімату.

Третім пріоритетом головування Словенії посол назвав питання енергії та клімату. Словенія переконана, що питання енергетичних проблем та зміни клімату потребують рішучих дій від усіх 27 країн-членів ЄС.

Четвертим одним пріоритетом головування Словенії є розширення та європейська політика сусідства. П.ШЕЛІГО зазначив, що Словенія вважає розширення одним з найбільш успішних напрямків політики ЄС. Він повідомив, що під час головування Словенії буде продовжено процес переговорів про вступ до ЄС з Хорватією і Туреччиною. Крім того, Словенія буде приділяти увагу регіону Косово.

П’ятим пріоритетом головування Словенії в ЄС буде культурний діалог.

Посол нагадав, що 2008 рік був проголошений Європейським роком міжкультурного діалогу. П.ШЕЛІГО зауважив, що Словенія розуміє міжкультурний діалог як основу для довготривалих дій ЄС. "Покінчити зі стереотипами та упередженнями, популяризувати вагомість міжкультурного діалогу в європейському суспільстві є надзвичайно важливим”, - сказав він.

Крім того, П.ШЕЛІГО повідомив, що Євросоюз сподівається розпочати переговори з Україною щодо угоди про зону вільної торгівлі у першій половині 2008 року, залежно від результатів переговорів щодо членства України в СОТ.

Він також повідомив, що наприкінці травня у Києві планується провести ряд зустрічей між Україною та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ.

Також, за словами посла, важливим етапом словенського головування буде проведення в Україні зустрічей “Чорноморської взаємодії”, заплановане на 14 лютого 2008 року.