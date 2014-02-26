У Сумській області в УСБУ запрацював «телефон довіри» для прийому повідомлень про сепаратистських проявах

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, спеціальний «телефон довіри» запроваджений у зв’язку з тим, що протягом останнього часу значно збільшилась кількість фактів, а також закликів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

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«Управління СБ України в Сумській області повідомляє, що такі протизаконні дії відносяться до злочинів проти основ національної безпеки України та тягнуть за собою кримінальну відповідальність», - йдеться у повідомленні.

З метою прийому повідомлень про сепаратистські та інші прояви, що загрожують національній безпеці держави, жителі м. Суми та області можуть звернутися до УСБУ по «телефону довіри» цілодобово.