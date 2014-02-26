Прокурор Житомирської області подав у відставку - джерело

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомило джерело у прокуратурі Житомирської області.

Дану інформацію кореспонденту УНІАН у телефонній розмові підтвердив активіст місцевого Автомайдану Іван Фурлет.

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За його словами, "сьогодні, 26 лютого, під час розмови з активістами житомирського Автомайдану, які пікетували приміщення прокуратури Житомирської області, прокурор області Валерій Шкуро публічно заявив, що він подав у відставку".

Він також зазначив, що офіційна інформація про відставку Шкуро з посади прокурора Житомирської області з’явиться тоді, коли заяву підпише його керівництво.