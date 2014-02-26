Невпізнаними залишаються четверо загиблих під час сутичок у центрі Києва – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.

“У кримінальному проваджені за фактами вчинення вбивства 74 громадян України на сьогоднішній день вживаються заходи по встановленню осіб 4 загиблих, які є невпізнаними, а також встановлюються родичі потерпілих. Призначено 12 судово-медичних експертиз, триває проведення огляду місця подій у готелі “Україна” за участю спеціалістів, на вулиці Інститутській та прилеглій до неї території, розпочато прослуховування 2 дисків із складанням стенограми радіопереговорів з 18 по 22 лютого працівників міліції, які були задіяні на охороні громадського порядку», - сказав він.

Водночас Махніцький повідомив, що також проводяться допити працівників ДАІ, які чергували з 18 по 22 лютого на прилеглих до Майдану територіях.

Разом з тим відпрацьовується інформація народного депутата Геннадія Москаля щодо підготовки проведення операції “Хвиля” і “Бумеранг”.

В той же час вживаються активні слідчі дії з розслідування подій, які сталися 30 листопада минулого року на Майдані Незалежності, коли правоохоронці розігнали Євромайдан.

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У цьому проваджені, як зазначив Махніцький, готується повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину працівникам правоохоронних органів та високопосадовцям. Зокрема, тодішнім секретарю РНБО Андрію Клюєву, заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, екс-голові КМДА Олександру Попову, колишньому начальнику ГУ МВС України в Києві Валерію Коряку та його заступнику Петру Федчуку щодо перешкоджання у проведенні мітингів.

Триває обшук у рамках цієї справи у приміщенні РНБО, сказав Махніцький.