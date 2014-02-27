Ймовірне воєнне вторгнення Росії в Україну було би помилкою – держсекретар США

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами державного секретаря США Джона Керрі, «для країни, яка так часто висловлюється… і так твердо проти іноземних втручань у Лівії, Сирії і так далі, було б важливо самій дотриматися таких попереджень, коли вона обмірковує свої кроки щодо суверенної держави Україна. Не думаю, що може бути хоч найменший сумнів: будь-яке воєнне вторгнення, яке порушить суверенну територіальну цілісність України, було б величезною, тяжкою помилкою».

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Виступаючи у Держдепартаменті перед групою журналістів, Керрі не став уточнювати подробиць.

26 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності двох військових округів – Західного, що межує з Україною, і Центрального. Усі війська, які залучаються до несподіваної перевірки, мають уже 27 люього бути приведені в найвищі ступені бойової готовності і здійснити розгортання на полігонах, заявив Шойгу.

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За його словами, Путін доручив перевірити здатність військ до дій, зокрема при вирішенні кризових ситуацій, що становлять загрозу військовій безпеці Росії.

Пізніше на запитання журналістів, чи пов’язана ця перевірка із ситуацією в Україні, Шойгу відповів заперечно.