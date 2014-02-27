Яценюк вирішив ліквідувати Міндоходів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради.

«Міністерство доходів буде ліквідовано. На керівні посади в Державну податкову службу та Митну службу будуть призначені люди з західними стандартами мислення. Вони українці, звичайно, але вони мають західний досвід», - зазначив Яценюк.

У той же час, прізвища кандидатів на керівні посади в ДПС і МС він не назвав.

Як повідомлялося, в грудні 2012 року на той час Президент Віктор Янукович створив Міністерство доходів і зборів України на базі ДПС і ДМС. Міністром став голова ДПС Олександр Клименко.