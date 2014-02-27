ВР призначила дату виборів мерів у Чернівцях, Херсоні, Миколаєві та Одесі
12:25, 27 лютого 2014Політика
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Депутати вирішили, що вибори міських голів у Чернівцях, Херсоні, Миколаєві та Одесі відбудуться 25 травня.
Депутати ухвалили дату виборів міських голів
Верховна Рада призначила на 25 травня 2014 року вибори міських голів Чернівців, Херсона, Миколаєва та Одеси.
Як передає кореспондент УНІАН, за кожне з цих рішень проголосували понад 300 народних депутатів.
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Як відомо, раніше Верховна Рада на 25 травня призначила вибори Президента України, а також вибори Київського міського голови та Київради.
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