ВР призначила дату виборів мерів у Чернівцях, Херсоні, Миколаєві та Одесі

Верховна Рада призначила на 25 травня 2014 року вибори міських голів Чернівців, Херсона, Миколаєва та Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, за кожне з цих рішень проголосували понад 300 народних депутатів.

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Як відомо, раніше Верховна Рада на 25 травня призначила вибори Президента України, а також вибори Київського міського голови та Київради.