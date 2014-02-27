Під коаліційною угодою зібрано щонайменше 248 підписів - Кириленко

Про це повідомив народний депутат В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Twitter.

«Щойно підписав коаліційну угоду: 248-м. Не все поділяю, але треба рухатися - ситуація дуже напружена», - написав депутат.

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Як відомо, відповідно до Конституції України 2004 року, для формування уряду має бути створена парламентська коаліція, яка пропонує Президенту внести на розгляд парламенту кандидатуру прем'єр-міністра.