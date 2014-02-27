Яценюк закликав Росію, США та Великобританію гарантувати територіальну цілісність України

Україна закликає всіх учасників Будапештського меморандуму гарантувати безпеку, територіальну цілісність і єдність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Верховній Раді кандидат на посаду прем'єр-міністра Арсеній Яценюк перед голосуванням щодо обрання голови уряду.

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Яценюк підкреслив, що тоді, коли підписували меморандум, було визначено, що “країни-гаранти, а це Росія, США і Велика Британія - візьмуть на себе відповідальність за те, що вони гарантують будь-яке уникнення військових конфліктів і що жодна з країн-сусідів ніколи, за жодних обставин не буде втручатися у внутрішні справи України”.

Яценюк наголосив, що зараз відбуваються спроби “сепаратизму, в першу чергу, на території АРК”.

Він висловив сподівання, що ця його заява - спільне бачення парламенту України.

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За словами Яценюка, сьогодні Україна знаходиться в одному із найскладніших періодів своєї історії. “Країна знаходиться на межі. На межі економічного і політичного колапсу, країну хочуть розірвати і розтягнути. І тільки в наших силах та інтересах українського народу ми зобов'язані зберегти цілісність Української держави”, - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що йдеться про цілісність європейської країни з великим майбутнім. “Але за це майбутнє нам потрібно взяти повну відповідальність”, - підкреслив він.