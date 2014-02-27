Тепер всю відповідальність за ситуацію в Криму несе парламент автономії - Могильов

Про це йдеться в заяві Анатолія Могильова, кримський уряд під керівництвом якого парламент автономії сьогодні відправив у відставку.

«Переконаний, що найголовніше завдання – відновлення миру і стабільності. Сьогодні я хочу подякувати всім кримчанам за підтримку, а всю свою команду за самовіддану роботу», - наголосив Могильов.

За його словами, оцінку рішенню парламенту про відставку Радміну хай дадуть самі кримчани.

Читайте такожПарламент АРК призначив всекримський референдум на 25 травня

«Я пишаюся тим, що наша команда зуміла добитися багатьох позитивних результатів. У політичному житті: це громадянський мир і злагода, збереження повноважень автономії. В економіці: республіка за багатьма показниками увійшла до числа лідерів серед регіонів України. У гуманітарній сфері: у нас не було конфронтацій на міжконфесійному і міжнаціональному грунті", - пише Могильов у зверненні до кримчан.

Він також подякував всім, хто працював у команді, "особливо у цих важких випробуваннях, за злагодженість і особисту відповідальність".

Екс-керівник Радміну АРК також відзначив: "У всіх наших справах ми сильні лише тоді, коли спираємося на підтримку народу, а не відгороджуємося від нього метровими парканами. Я завжди старався, щоб цих розділових споруд між кримською владою і кримчанами були якомога менше. Передаю Крим регіоном з чималим напрацюванням перспективних економічних починів. Сподіваюся, що результат нашої роботи буде примножено».

Він заявив також, що залишається керівником кримської організації Партії регіонів.

«Зусилля нашої політичної сили ми зосередимо на підготовці та проведенні демократичних виборів Президента України, - сказав Могильов. - Незважаючи на всі труднощі, переконаний, що Партія регіонів вийде очищеною через горнило випробувань, стане ще сильнішою і згуртованішою».

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 лютого в Сімферополі невідомі захопили парламент і уряд автономії та встановили на будівлях російські прапори. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Близько півтисячі чоловік із прапорами Росії й Криму біля парламенту вимагали призначити референдум про державну приналежність автономної республіки.

Вдень спікер Володимир Константинов призначив позачергову сесію парламенту, на якій депутати призначили на 25 травня референдум із розширення повноважень автономії, а також висловили недовір'я Раді міністрів автономії, яку з листопада 2011 року очолював Анатолій Могильов.