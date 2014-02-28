Прокурори відмовилися від звинувачень Тимошенко у справі ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку засідання суду заявила прокурор Людмила Петровська і її позицію підтримав прокурор Михайло Чопко.

“Зібрані у справі докази не підтверджують вину Тимошенко у повному обсязі”, - сказала Петровська.

Вона зауважила, що можливості збору нових доказів у справі вичерпані.

“Вважаємо за необхідне відмовитися від обвинувачень у цій справі”, - сказала Петровська.

Вона додала, що в разі відмови від обвинувачень, кримінальне провадження у справі ЄЕСУ має бути закрите.

Адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк нагадав, що клопотання про закриття кримінальної справи захист Тимошенко заявляв неодноразово. Він підтримав висловлену прокурором думку про необхідність закриття кримінального провадження.

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Головуючий суддя Костянтин Садовський пішов до кімнати для нарад для ухвалення рішення. За його словами, постанова буде зачитана приблизно через 40 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 21 лютого 2014 р. прийняла закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції”.

Він став підставою для звільнення Тимошенко, оскільки відповідні норми прийнятого закону декриміналізують статті, за якими екс-прем'єра засудили у «газовій справі» до 7 років позбавлення волі.

Наступного дня Верховна Рада прийняла постанову про звільнення Тимошенко, того ж дня її звільнили.