У Харкові суд закрив справу ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу виніс головуючий суддя Костянтин Садовський, взявши до уваги відмову групи прокурорів у складі Людмили Петровської та Михайла Чопка від обвинувачення.

“Суд постановив закрити провадження у кримінальній справі стосовно Тимошенко Юлії Володимирівни... у зв'язку з відмовою прокурорів від обвинувачення”, - сказав Садовський.

Він також скасував постанову про арешт деякого майна Тимошенко.

Крім того, суддя послався на рішення Генпрокуратури про закриття справи щодо ЄЕСУ та рішення Верховного Суду України, який в 2005 році підтвердив законність закриття цієї справи.

Садовський також зазначив, що постанова екс-генпрокурора Віктора Пшонки, який скасував постанову Верховного Суду про закриття кримінальної справи, не відповідала законодавству.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Київський райсуд Харкова з квітня2012 року намагався розглянути справу щодо ЄЕСУ, але засідання переносили через відсутність на них Тимошенко.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 21 лютого 2014 р. прийняла закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції”.

Він став підставою для звільнення Тимошенко, оскільки відповідні норми прийнятого закону декриміналізують статті, за якими екс-прем'єра засудили у «газовій справі» до 7 років позбавлення волі.

Наступного дня Верховна Рада прийняла постанову про звільнення Тимошенко, того ж дня її звільнили.