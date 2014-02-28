Янукович: Потрясіння і жертви - результат безвідповідальної політики Заходу

Минулі потрясіння і жертви - це наслідки політичної кризи, результат безвідповідальної політики Заходу, який потурав Майдану. Про це заявив екс-президент України Віктор Янукович на прес-конференції в Ростові-на-Дону.

"Але Україна - сильна країна і ми обов'язково виберемося", - заявив Янукович.

На його думку, потрібно організувати негайну здачу зброї в органи внутрішніх справ, розблокування всіх вулиць і площ. Озброєні люди повинні піти з вулиці. Повинне бути забезпечено нормальне життя громадян України.

Також він вважає, що дуже важливо провести безпристрасне розслідування злочинів.

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"Повинні враховуватися інтереси всіх регіонів України. Нам складно буде виходити з цієї кризи, в яку потрапила країна", - підкреслив Янукович.

Також він запропонував провести загальнонаціональний референдум. Питання, які на нього повинні бути винесені, потрібно сформувати найближчим часом за участі представників громадянського суспільства. Вони повинні стосуватися актуальних проблем розвитку країни, конституції і державного ладу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Янукович повідомив, що збирається продовжити боротьбу за майбутнє України.

"Ніхто мене не скинув. Я змушений був залишити Україну через безпосередню загрозу для своїх близьких", - заявив Янукович.