Турчинов затвердив склад РНБО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. голови держави.

Відповідно до указу, до складу РНБО входять: виконувач обов'язків Президента України, голова ВР, голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь; виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця; голова Національного банку України (за згодою) Степан Кубів; виконувач обов'язків генерального прокурора України (за згодою) Олег Махніцький; голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко; секретар РНБО Андрій Парубій; міністр юстиції Павло Петренко; виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх; міністр фінансів Олександр Шлапак; перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема; прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Читайте такожТурчинов призначив нового начальника Генштабу