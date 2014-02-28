Яценюк гарантує Януковичу "абсолютну безпеку в тюремній камері"

Про це Яценюк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Янукович більше не президент України. Він має бути притягнутий до відповідальності за масові вбивства, які відбувалися за його наказом та під його прикриттям. Український парламент ухвалив спеціальну резолюцію, в якій звертається до міжнародного кримінального суду розпочати незалежне розслідування. Ми гарантуємо безпеку Януковичу – він буде в абсолютній безпеці в тюремній камері", - написав Яценюк.

Читайте такожАвстрія заблокує рахунки Януковича і 17 колишніх українських чиновників Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Янукович заявив, що вважає себе законним президентом країни.

24 лютого виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.

За словами Авакова, Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів у Донецьк, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому це зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився в приватній резиденції і не використав жодну державну резиденцію.

Сьогодні Янукович дав прес-конференцію у Ростові-на-Дону.