Баррозу і Яценюк: Криза в Криму може вирішитися через діалог і цілісність України
Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважають, що криза у Криму може вирішитись лише через політичний діалог та повагу до територіальної цілісності України.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу і Яценюк говорили під час телефонної розмови, про що повідомила Європейська Комісія.
"І президент Баррозу, і прем'єр-міністр Яценюк погодились щодо потреби дати раду нинішній напрузі у Криму через політичний діалог в рамках єдності та територіальної цілісності країни", - повідомляє Єврокомісія.
У повідомленні йдеться, що Баррозу побажав Яценюку наполегливості у вирішенні важливих викликів, які стоять перед Україною - зокрема політичну та соціальну стабілізацію та широкого залучення всіх до майбутніх реформ уряду.
"Президент Баррозу висловив готовність ЄС підтримати демократичні реформи в країні та поінформував про внутрішню роботу в ЄС щодо пошуку шляхів допомоги модернізації України", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Баррозу та Яценюк також обговорили візит до Києва Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон наступного тижня. "Також делегація Європейської Комісії відвідає Київ для оцінки потреб (України - УНІАН)", - йдеться у повідомленні.