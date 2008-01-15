Угоду про місцевий прикордонний рух Польща підпише у лютому

Польща готова прискорити опрацювання проекту Угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною і Польщею та підписати її в лютому цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це повідомив посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

Зустріч відбулася у зв’язку із ситуацією, що склалася на українсько-польському кордоні.

К.ЄЛІСЄЄВ висловив глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася на пунктах пропуску через українсько-польський державний кордон у зв’язку із приєднанням Польщі до Шенгенської угоди. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого підписання Угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною та Польщею, яка дозволить спростити порядок перетину кордону жителями прикордонних регіонів України.

К.ЄЛІСЄЄВ зауважив, що це той мінімум, який обидві сторони повинні негайно зробити на цьому напрямі. Водночас, він наголосив, що нагальним пріоритетом залишається належна імплементація Угоди про спрощений порядок оформлення віз та започаткування з Євросоюзом діалогу щодо безвізового режиму поїздок українських громадян.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, прагнення України - у жодному разі не допустити, щоб українські кордони з сусідніми країнами ЄС перетворилися на бар’єр для торгівлі, туризму та елементарного спілкування між близькими і рідними людьми.

Заступник міністра також зазначив, що стурбованість української сторони ситуацією, яка виникла на українсько-польському кордоні, була відповідним чином доведена до відома Європейської Комісії.

У ході бесіди було також обговорено графік двосторонніх контактів на перший квартал 2008 року, питання підготовки України та Польщі до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 в обох країнах і прискорення укладення відповідної двосторонньої угоди.

Як повідомляв УНІАН, жителі прикордонних районів Львівської області вимагають негайного підписання угоди про малий прикордонний рух між Польщею та Україною. Декілька днів поспіль люди перекривали міжнародні магістралі, що ведуть до пунктів пропуску. Блокуючи доступ до пунктів-пропуску „Рава-Руська” і „Краковець”, обурені громадяни вимагають терміново активізувати переговорний процес.

Заступник голови комісії із транскордонного співробітництва Львівської облради Ростислав НОВОЖЕНЕЦЬ висловив думку, що підписання угоди не вирішить проблему. „Проблему остаточно можна вирішити лише тоді, коли Україна опиниться у Шенгенській зоні, а так вона періодично виникатиме, бо візи - це не вимога Польщі, а вимога держав Шенгенської угоди”, - сказав він.

Угоди про малий прикордонний рух зі Словаччиною та Угорщиною Україна підписала ще до Нового року.