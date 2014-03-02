Біля Міністерства оборони РФ правоохоронці затримують учасників акції проти війни Росії з Україною
У Москві правоохоронці почали затримувати учасників акції проти війни Росії з Україною біля Міністерства оборони РФ
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на даний момент затримано щонайменше 10 осіб.
Російський ОМОН оточив тротуари, які ведуть до будівлі військового відомства.
Біля будівлі перебуває кілька сотень російських громадян. Учасники акції скандують: «Ні війні!». Багато учасників акції прийшли з Державними прапорами України.
Також ОМОНівці затримали кілька людей, які співали Державний Гімн України.
Біля будівлі Міноборони посилено заходи безпеки, стоять автозаки й кілька автобусів із бійцями ОМОН.
Поліція попереджає, що акція не узгоджена з владою.
Деякі автомобілі, які проїжджають повз Міноборони, схвально сигналять.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.
У соцмережах російські громадяни оголосили про організацію двох акцій у Москві проти війни Росії з Україною.
Одна - біля Міноборони РФ, інша - на Манежній площі, Красній площі й Тверській вулиці.