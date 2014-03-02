Біля Міністерства оборони РФ правоохоронці затримують учасників акції проти війни Росії з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на даний момент затримано щонайменше 10 осіб.

Російський ОМОН оточив тротуари, які ведуть до будівлі військового відомства.

Біля будівлі перебуває кілька сотень російських громадян. Учасники акції скандують: «Ні війні!». Багато учасників акції прийшли з Державними прапорами України.

Також ОМОНівці затримали кілька людей, які співали Державний Гімн України.

Біля будівлі Міноборони посилено заходи безпеки, стоять автозаки й кілька автобусів із бійцями ОМОН.

Поліція попереджає, що акція не узгоджена з владою.

Деякі автомобілі, які проїжджають повз Міноборони, схвально сигналять.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

У соцмережах російські громадяни оголосили про організацію двох акцій у Москві проти війни Росії з Україною.

Одна - біля Міноборони РФ, інша - на Манежній площі, Красній площі й Тверській вулиці.