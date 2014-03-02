Уряд відновив роботу з підписання Асоціації з ЄС

Про це повідмляє народний депутат Леся Оробець.

У листопаді 2013 року Україна відмовилась підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, заявивши про недостатню підтримку її економіки в умовах, коли Росія пригрозила, що заблокує доступ українських товарів на свій ринок після підписання цього документу.

У грудні український уряд домовився про 15 млрд доларів кредиту з Росії та зниження ціни на газ на третину, що низка оглядачів оцінили як підтвердження наміру України інтегруватися з Росією замість ЄС.

Відмова від підписання угоди з Євросоюзом, побиття мітингувальників за євроінтеграцію та домовленості з Росією призвели до найбільших за майже останні 10 років масових акцій протесту, котрі продовжують тривати.