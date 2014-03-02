Десятки тисяч жителів Миколаєва вийшли підтримати єдину Україну (фото)

На мітингу також присутні ректори миколаївських університетів, директори шкіл, депутати міської та обласної рад, керівництво комерційних та комунальних підприємств.

Першим перед людьми виступив голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, який закликав вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих у зіткненнях в Києві. Після він зазначив, що в мітингу беруть участь працівники аграрної сфери, інтелігенція, імениті спортсмени, працівники комунального господарства, які вийшли за мир в Миколаєві, повідомляють НикВести.

Люди постійно прибувають до скверу "Ради Європи".

Рух транспорту по вулиці Садовій заблоковано. Учасники акції стоять навіть на проїжджій частині від вулиці Велика морська і до проспекту Леніна.