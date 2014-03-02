Екс-голову ВМС України Березовського відсторонено від посади ще зранку - Сюмар

Про це на брифінгу для преси повідомила заступник голови РНБО Вікторія Сюмар.

За її словами, адмірала Березовського було відсторонено від посади командувача ВМС України за нездатність керувати Військово-Морськими Силами в екстремальних умовах.

Читайте такожБерезовський склав присягу на вірність ”мешканцям АР Крим та міста Севастополя”

«Він в умовах блокади російськими військовими центрального штабу відмовився чинити опір і таки справді склав зброю», - наголосила Сюмар.

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Березовського за ст.111 «Державна зрада». Виконувач обов’язки президента Олександр Турчинов виніс догану міністру оборони України Ігорю Тенюху та звільнив Березовського.

Заступник голови РНБО підкреслила, що натомість офіцери ВМС України відмовилися виконувати накази Березовського. Відтак, міністром оборони обов’язки командувача ВМС України було покладено на контр-адмірала Сергія Гайдука.

«ВМС, за нашою інформацією, повністю підпорядковуються Міністерству оборони і виконують всі його накази», - наголосила Сюмар.