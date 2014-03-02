Росія прагне повної капітуляції України – Тимошенко

22:57, 02 березня 2014
Політика
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Юлія Тимошенко, яка нещодавно звільнилася з в'язниці, заявила, що повернення Януковича в Україну віддасть країну Росії.

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Вона переконана, що він влаштує референдум, який передасть Україну Росії, передає ТСН

Крім того, вона наголосила, що зараз неможливо вести переговори з Росією.

"Росія прагне шляхом застосування грубої сили привести Україну до повної капітуляції. Тому переговори сьогодні не можуть бути успішними", - заявила Тимошенко.

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