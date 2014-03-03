Керівники українських медіа груп звернулися з відкритим листом до російських колег із закликом бути об'єктивними

Генеральному директору ВАТ "Перший канал" Костянтину Ернсту

Генеральному директорові ФГУП "ВГТРК" Олегу Добродееву

Генеральному директору ВАТ "НТВ" Володимиру Кулістікову



Шановні колеги, друзі!

Ми знайомі з вами давно, нас об'єднують спільні проекти, багато в чому спільні погляди на життя, і ми всі дуже любимо телебачення.

Ми віримо і знаємо, що ви, так само, як і ми, не хочете війни між двома братніми народами - російським та українським.

Кожен із нас - патріот своєї країни, і на кожному з нас лежить особлива відповідальність у цей непростий і вибухонебезпечний момент.

Ми просимо вас відкрито, виважено і об'єктивно висвітлювати події, що відбуваються сьогодні в Україні. Ми просимо вас зрозуміти і підтримати позицію всіх центральних українських телеканалів і відповідально ставитися до кожного слова. Ми не маємо права розпалювати ворожнечу між братніми російським і українським народами, видавати в ефір неперевірену або спотворену інформацію.

Ми впевнені, що якщо наявне протистояння переросте у військові дії - переможців не буде, програють усі. Програють наші народи, які історією, вірою, кров'ю нерозривно пов'язані між собою. Ми віримо, що разом можемо зробити все, щоб цього не сталося.

Ми віримо, що між нашими країнами буде мир.

Керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна

Керівник Starlight Media Володимир Бородянський

Керівник Медіа Групи "Україна " Федір Огарков

Керівник 1+1 Media Олександр Ткаченко