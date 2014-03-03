У Женеві Лавров заявив про підготовку провокацій проти ЧФ РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що в даний час надходить інформація про підготовку «нових» провокацій проти Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров повідомив на сесії Ради з прав людини ООН у Женеві.

«Надходить інформація про підготовку нових провокацій, зокрема проти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», - заявив Лавров. При цьому він не повідомив про «старі» провокації проти російських військових.

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«У таких умовах законно обрана влада Криму звернулася до Президента Росії з проханням сприяти у відновленні спокою в цій автономній республіці. Звернення в повній відповідності з російським законодавством було направлене до Ради федерації. Рада федерації підтримала це звернення, яке, ми сподіваємося, протверезить радикалів. Повторю, йдеться про захист наших громадян і співвітчизників, про захист найголовнішого права людини - права на життя», - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Рада при Президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (СПЧ) заявила про необхідність повністю виключити використання збройних сил Росії під час врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні, оскільки рішення Ради федерації про введення військ ухвалене на підставі хибної інформації. Зокрема наголошується, що інформація про напади, безлади і вбивства на території Криму недостовірна і перебільшена. За свідченням члена СПЧ Андрія Юрова, який перебуває в Криму, жертв і поранених серед мирного населення і військовослужбовців, про яких йшлося на засіданні Ради федерації, в останні два дні не було.

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Також цю інформацію спростовував генконсул Росії в Сімферополі.

1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

З 27 лютого збройні формування без пізнавальних знаків почали блокувати і захоплювати військові і державні об'єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.