В Одесі безлад біля будівлі облдержадміністрації (фото)

Біля будівлі облради близько двох тисяч осіб. «Антимайдановцев» приблизно тисяча і близько 700 «євромайданівців». Одні співають гімн України, інші кричать «Яко з нами бог». У повітрі повисло нервове напруження, повідомляє Думська.

Петро Луцюк сказав, що епізод зі зняттям прапора отримає правову оцінку. Заява про злочин внесено до ЄРДР.

Кілька хвилин тому на спецлінію міліції «102» зателефонував невідомий, і повідомив, що в будівлі Одеської обласної державної адміністрації закладена бомба. Зараз до будівлі на проспекті Шевченка, в екстреному порядку з'їжджаються співробітники правоохоронних сил, рятувальники та медики.

До прихильників України підійшли 30-40 осіб з палицями. Проросійські активісти підтягнули резерви з саперними лопатками. Справа йде до бійки. Її намагаються зупинити керівники міліції.

Конфліктуючі сторони вишикувалися одна проти одної, голосно сперечаються і співають гімни. В руках і в тих, і в інших кийки, саперні лопатки, палиці з ввинченными шурупами. Між ними стоять три кордони міліції. Під'їхало ще три бусика з правоохоронцями. Схоже, міліціонери нарешті почали працювати.