Україна просить США, ЄС і НАТО допомогти в захисті ядерних об'єктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця.

“Що стосується захисту ядерних об'єктів на території України, то ми направили листи з цього приводу ЄС, Сполученим Штатам і НАТО про те, що така загроза може бути. І я думаю, що наші партнери уважно вивчають, чи це можна зробити. Але я думаю, що ні в кого немає бажання допустити, щоб сталася катастрофа, подібна до Чорнобильської”, - сказав Дещиця.

Читайте такожУкраїні потрібна не ядерна зброя, а НАТО - експерти

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Україна розраховувати на військову допомогу з боку західних партнерів, Дещиця сказав: “Ми маємо дуже сильну підтримку світової громадськості. І я думаю, що є дуже багато важелів впливу для того, щоб зупинити цю агресію. Я думаю, що ми повинні скористатися добрим словом “солідарність”. Спочатку солідарність була у Польщі, потім була солідарність з Майданом, і я думаю, що тепер настав час для міжнародної солідарності”, - сказав Дещиця.

Також додав, що Україна зараз використовує всі важелі та інструменти, щоб вирішити конфлікт з Росією дипломатичним шляхом, шляхом дипломатичного тиску. “Ми виходимо з того, що будь-яка агресія, будь-яке військове загострення може призвести до непередбачуваних наслідків, і ми будемо максимально використовувати усі важелі мирного переговорного дипломатичного впливу”, - сказав Дещиця.