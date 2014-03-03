ЧФ РФ висунув ультиматум українським морякам

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, кораблі продовжують перебувати біля причалу в Севастопольській бухті, де можливий вихід у море блокується допоміжним судном КІЛ-158, морським буксиром і сторожовим катером Чорноморського флоту РФ.

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