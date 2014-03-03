Засідання Ради Безпеки ООН. Онлайн відеотрансляція

23:49, 03 березня 2014
Політика
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Пряме включення з засідання Ради Безпеки ООН щодо України

Пряме включення з засідання Ради Безпеки ООН.

Станом на 00:40 за Києвом засідання завершилось.

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