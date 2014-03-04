Більшість українців вважають, що Україні треба негайно вступати в НАТО

Так результати опитування, проведеного новинним порталом ТСН.ua.

Менше ніж за добу рекордні 32 тисячі осіб відповіли на питання: чи повинна Україна терміново подати заявку на вступ до НАТО у зв'язку з останніми подіями у Криму?

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Абсолютна більшість опитаних - 79,1% - проголосували ЗА необхідність термінової подачі заявки на вступ до НАТО.

Близько 15% опитаних відповіли на запитання негативно, а 6% - обрали варіант відповіді: "Мені всеодно".