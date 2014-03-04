Більшість українців вважають, що Україні треба негайно вступати в НАТО

01:21, 04 березня 2014
Політика
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79,1%  українців вважають, що Україна повинна терміново подати заявку на  вступ до НАТО

Reuters

Так результати опитування, проведеного новинним порталом ТСН.ua.

Менше ніж за добу рекордні 32 тисячі осіб відповіли на питання:  чи повинна Україна терміново подати заявку на вступ до НАТО у зв'язку з останніми подіями у Криму?

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Абсолютна більшість опитаних - 79,1% - проголосували ЗА необхідність термінової подачі заявки на вступ до НАТО.

Близько 15% опитаних відповіли на запитання негативно, а 6% - обрали варіант відповіді: "Мені всеодно".

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