У Криму 29 родин хочуть тимчасово переїхати на Львівщину

У Львівську область через телефон гарячої лінії обласної ради вже висловили бажання приїхати для тимчасового проживання 29 сімей з Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, станом на 12.00 годину 4 березня на Львівщину через телефон гарячої лінії облради висловили бажання приїхати з Криму для тимчасового проживання 29 сімей, а це 105 осіб, з яких 45 – діти.

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„На цей час з Криму виїхали 20 людей з метою тимчасового проживання на Львівщині. З них 8 дорослих та 12 дітей. Це жителі Сімферополя, Севастополя, Ялти, Керчі, Джанкоя. Завтра вони прибудуть до Львова близько 14.00”, - інформує прес-служба.

Вирішується питання про забезпечення дітей, які прибудуть на Львівщину з Криму, освітнім процесом у загальноосвітніх навчальних закладах.

„На телефон гарячої телефонної лінії Львівської обласної ради звернулось 46 жителів Львівської області, з них 15 львів`яни, які готові прийняти 175 кримчан. Свою згоду приймати жителів Криму також заявили керівники готелів та санаторіїв курортних міст Трускавця і Моршина, селищ Східниці, Немирова та інших населених пунктів Львівської області”, - інформує прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 27 лютого, невідомі із зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії й Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії. Цього ж дня на під'їздах до Сімферополя була помічена колона з 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

1 березня Рада Федерації Росії одностайно схвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.