США допоможуть Україні повернути викрадені кошти - Держсекретар

Про це повідомив державний секретар США Джон Керрі, передає Радіо Свобода.

Також США допоможуть Україні «впоратися з політично мотивованими торговельними практиками Росії – чи йдеться про маніпуляції з постачанням енергоносіїв, чи про заборону найкращого шоколаду в Україні», – сказав він.

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Крім того, сказав держсекретар, США працюватимуть із українським урядом задля подолання корупції.

США також працюють для розробки пакету допомоги з Міжнародним валютним фондом та міжнародними партнерами, сказав він.

За словами Керрі, ця допомога має на меті сприяти Україні у відновленні фінансової стабільності в короткостроковій перспективі і досягти зростання економіки в довгостроковій.

Цей пакет передбачає позикові гарантії для України на суму в один мільярд доларів, які вже набули чинності, сказав він.

Тепер у Міністерстві фінансів США у співпраці з іншими партнерами готують ширший і глибший план допомоги, додав Джон Керрі.