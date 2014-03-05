Керрі та Лавров говоритимуть про Україну в Парижі

Сьогодні в Парижі ситуацію в Україні обговорять держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Сполучені Штати називають розгортання російських військ у Криму «актом агресії», Росія називає свої дії «законними і виправданими».

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Учора президент США Барак Обама заявив, що вторгнення Росії до Криму в Україні є не виявом сили, а ознакою втручання, яке відштовхує країни геть від Москви. Натомість російський лідер Володимир Путін заперечив наявність у Криму російських військ, сказавши, що українські військові частини блокують «сили самооборони».

Формальним приводом для зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств США і Росії є участь у засіданні міжнародної групи на підтримку Лівану, щоб надати цій країні допомогу через конфлікт у Сирії.