Новий Кабмін має демонтувати централізовану владу - Яценюк

Першочерговим завданням уряду є реформа місцевого самоврядування, спрямована на демонтаж дії централізованої влади, яка була сформована протягом останніх 4 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

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«Наше завдання як нового уряду – це децентралізація влади. І віце-прем'єр Володимир Гройсман буде відповідальним за швидкий пакет реформ з місцевого самоврядування. Ми бачимо сьогодні один з основних елементів, який має зробити український уряд, це демонтаж дії централізованої влади, яка була сформована протягом останніх 4 років», - сказав Яценюк.

За його словами, права треба віддавати в регіони.

«Люди обирали обласні ради, районні ради і ці органи повинні мати відповідні повноваження. Ці ради повинні мати відповідні повноваження», - сказав Яценюк.