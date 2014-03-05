Місія ОБСЄ відвідає військові об’єкти України та РФ в Криму

В Україні 5-12 березня перебуватиме Верифікаційна місія ОБСЄ, до складу якої увійдуть представники Естонії, Литви, Швеції, Латвії, Польщі, Данії, Великої Британії, Словаччини, Фінляндії, Німеччини, Франції, Угорщини та інших країн-учасниць ОБСЄ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України. Читайте такожДії Росії в Україні можуть бути рівнозначні її виходові з ОБСЄ – представник організації Програмою перебування передбачено відвідання військових об’єктів Збройних сил України та Чорноморського флоту РФ на території Автономної Республіки Крим.

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