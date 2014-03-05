ЗМІ: Росія навчилася ділити країни в Заходу

Росія навчилася ігнорувати міжнародне законодавство і розділяти країни саме в Заходу. Про це пише професор міжнародного права Араселі Мангас Мартін з Університету Комплутенсе на сторінках газети El Mundo. Про це повідомляє ТСН.ua.

"Збройне вторгнення однієї країни на територію іншої, в будь-якому разі, завжди є злісним порушенням міжнародного права. Намагатися виправдати "вторгнення заради добра" стратегічними інтересами чи гуманітарними причинами означає створити ситуацію, коли супротивник вчинить точно так само", - зауважив Мартін.

Він підкреслює, що Росія навчилася порушувати міжнародне законодавство саме в НАТО та країн Заходу.

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"Росія дуже швидко перейняла манеру не зважати на міжнародне право, яку раніше проявили зразкові демократичні країни – наприклад, країни НАТО, коли вони вторгнулися в Сербію", - нагадує професор міжнародного права.

Він нагадав, що саме НАТО "запрограмував сценарій", який призвів до порушення територіальної цілісності Сербії і створення "держави-привида" Косово.

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"Це було в 2007 році, а в 2008-му Росія створила дві вигадані держави в Південній Осетії і Абхазії", - йдеться в статті.

Сьогодні ж, пише професор Мартін, ЄС і США обурюються вторгненням Росії в Крим, який формально є українською територією. Він зауважує, що така російська практика є аналогічною тій, якою користувалися НАТО в Сербії.

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Тож іспанський професор міжнародного права закликає США і ЄС більше не штовхати Україну і будь-яку іншу країну до громадянської війни і "більше не допомагати Росії з підривом національної єдності України".

Нагадаємо, що міністр оборони РФ назвав "нісенітницею" інформацію про російські війська в Криму.