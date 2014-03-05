Кримські татари займають вичікувальну позицію, але спокій в АРК дуже нестабільний - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, колишній голова Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв на брифінгу в Києві.

«До розвитку подій в Криму мусувалася думка про те, що кримські татари в Криму - головна організована продержавна сила і після входження в автономію російських військ буде вибух незадоволеності та почнеться кровопролиття. Але, на своє велике здивування, росіяни цього не побачили», - відзначив він.

Джемілєв повідомив, що «кримські татари зараз займають вичікувальну позицію. Тому що ми розуміємо, що окупаційним силам потрібний привід, що кривдять росіян «ці кровожерні татари», тому ми вимушені ввести війська».

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«Тиша, мир, відсутність зіткнень зараз дуже нестабільні, у будь-який час можуть виникнути ексцеси, які зупинити буде дуже важко», - сказав колишній голова Меджлісу кримських татар.

Довідка УНІАН. Будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі озброєні люди.

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку голову Радміну Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русского единства» Сергія Аксьонова.

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Аксенов заявив, що не визнає легітимність нової української влади і попросив РФ надати АРК фінансову допомогу і ввести війська.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними рішення кримського парламенту про призначення Аксьонова прем'єром.

1 березня Рада федерації Росії одностайно схвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків захоплюють і блокують військові та прикордонні об'єкти в Криму. Українська влада визнала, що ці загарбники - російські військовослужбовці.