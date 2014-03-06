Кримчан і моряків ЧФ РФ закликають «не зганьбити кримську землю кров'ю братовбивства»

В.о. командувача Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Сергій Гайдук закликав жителів Севастополя і Криму, моряків Чорноморського флоту Росії «не зганьбити кримську землю кров'ю братовбивства, зберегти всіх живими і здоровими, не дозволити політичним суперечностям розірвати сім'ї і друзів».

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритому зверненні Гайдук заявив: «Сьогодні в нашому славному місті Севастополі, як і на території усього Кримського півострова, склалася дуже непроста ситуація. Друзі, родичі, знайомі, просто військові, які до цього відмінно взаємодіяли в антипіратських, антитерористичних операціях, опинилися на межі озброєного протистояння».

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За словами контр-адмірала, у Севастополі понад 20 років «мирно співіснують і конструктивно взаємодіють військові моряки України і Чорноморського флоту Російської Федерації, тут живуть наші сім'ї, в яких гармонійно переплетені культури і традиції багатьох етнічних груп і національностей, ми водимо дітей в одні садочки і школи, наші дружини, брати і сестри разом трудяться на благо розвитку і процвітання нашого рідного міста».

Сьогодні ж, як підкреслив в.о. командувача ВМС України, «подальший розвиток ситуації залежить від кожного з нас».

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«Наша мета, перш за все, - не зганьбити кримську землю кров'ю братовбивства, зберегти всіх живими і здоровими, не дозволити політичним суперечностям розірвати сім'ї і друзів», - наголосив Гайдук.

За його словами, українські військові моряки, не застосовуючи зброю, демонструють «усім лише одне – ми за всяку ціну намагаємося не допустити кровопролиття і жертв серед мирного населення».

Як зазначив Гайдук, переговори між військовими керівниками, з керівництвом міста вже проводяться. Він висловив віру у те, що «й політичні лідери, від рішень яких залежить подальший розвиток подій, зможуть проявити мудрість і відповідальність».