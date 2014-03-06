За минулу добу до України з РФ не пропустили більше 540 осіб

За минулу добу в рамках операції «Кордон» на українсько-російській ділянці кордону в Україну не пропустили більше 540 громадян.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Операція «Кордон» має на меті недопущення в’їзду в Україну з території РФ організованих груп та окремих осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру на території України, перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

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До спецзаходів залучені співробітники Держприкордонслужби, МВС та СБУ. Окремо резервами прикордонного відомства, мобільними підрозділами, групами посилення додатково виставляються прикордонні наряди та застосовуються технічні засоби контролю за кордоном. У пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль.

Вжиті заходи є ефективними, прикордонники виявляють радикально налаштованих громадян Росії. Більшість із них слідує через залізничні пункти пропуску «Хоробичі», «Конотоп», «Хутір-Михайлівський», «Харків-пасажирський» та автомобільний пункт пропуску «Гоптівка».

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Подорожуючі, яких виявили в пункті пропуску «Гоптівка» стверджували, що слідують на весілля до свого товариша, хоча замість подарунків везли камуфляжі, маски, спальні мішки, комплект медикаментів, холодну зброю, газові балончики, видання російської преси з матеріалами про політичну обстановку в Україні, карти, компаси тощо. Згодом чоловіки назвали своє місце роботи – одне із приватних охоронних агентств в Москві.

Також було виявлено двох російських «туристів», які пробиралися в Україну з Білорусі через Чернігівщину. За їхнім твердженням, вони збиралися потрапити до Криму. В них було також декілька комплектів камуфльованого одягу та гумовий кийок.