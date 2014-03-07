У Криму вирішили не запрошувати на нелегітимний референдум "тих, кому не довіряють"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов на зустрічі зі спікером Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко сьогодні в Москві.

Читайте такожСпікер ВР Криму пообіцяв зробити все, щоб приєднати до Росії всю Україну”Буде референдум, ми проведемо його чисто, прозоро, потрібно не соромитися запрошувати спостерігачів, насамперед РФ - ми довіряємо вашим людям, вони компетентні, нехай вони запрошують своїх колег, кому теж довіряють. А кому не довіряють, і запрошувати не треба. Що б ми не зробили, все буде погано, що б ми не робили, вони стають на бік нової влади”, - сказав Константинов.

За його словами, через тиждень у Криму будуть «нові приємні турботи» з організації ”спільного життя”.

Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня ухвалив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає тільки офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним в Криму.