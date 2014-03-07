У Криму вирішили не запрошувати на нелегітимний референдум "тих, кому не довіряють"
Голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов заявляє, що на референдум щодо статусу Криму будуть запрошені, насамперед, російські спостерігачі, «тих, кому ми не довіряємо, запрошувати не будемо».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов на зустрічі зі спікером Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко сьогодні в Москві.
Читайте такожСпікер ВР Криму пообіцяв зробити все, щоб приєднати до Росії всю Україну”Буде референдум, ми проведемо його чисто, прозоро, потрібно не соромитися запрошувати спостерігачів, насамперед РФ - ми довіряємо вашим людям, вони компетентні, нехай вони запрошують своїх колег, кому теж довіряють. А кому не довіряють, і запрошувати не треба. Що б ми не зробили, все буде погано, що б ми не робили, вони стають на бік нової влади”, - сказав Константинов.
За його словами, через тиждень у Криму будуть «нові приємні турботи» з організації ”спільного життя”.
Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня ухвалив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?
Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає тільки офіційна Москва.
6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним в Криму.