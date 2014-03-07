Генерал кримських прикордонників розповів подробиці свого викрадення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Коваля, його викрали бійці повітряно-десантних військ РФ, перед тим організувавши провокацію з участю громадських осіб.

“За цю спецоперацію я б поставив цим хлопцям оцінку «відмінно», оскільки сам служив у повітряно-десантних військах. Все почалося з того, що нас заблокували біля в'їзду в Ялтинській загін морської охорони. Я не буду говорити, що це зробили байкери, я сказав, де я служив 22 роки, а про решту здогадайтеся самі, ви розумні люди. Коли мою машину зупинили, перші слова, які я почув: “Де цей бандерівський генерал?”. Я вийшов з машини і буквально через секунду від дядька в сталевому радянському шоломі отримав удар по корпусу і слова: “нехай знає бандерівець, як б'є старшина ВДВ”. Я йому сказав: якщо ти старшина ВДВ, то бий мене в обличчя», - розповів генерал-полковник.

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«Тобто, це була провокація чистої води: одні демонстрували дику агресію, інші у мене на руках висіли, а треті зривали погони. Я їм з російськими матюгами сказав: мужики, що ж ви робите, для офіцера дорожче погонів нічого немає”, - сказав Коваль.

Також він розповів, що російські військові змушували його встати на коліна, але він не підкорився цим принизливим вимогам, після чого росіяни стали його бити.

Потім, за словами Коваля, його посадили в автомобіль і три години везли в напрямку Сімферополя, щоб вивезти за межі Криму.

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Також генерал-полковник повідомив, що в ході цієї поїздки йому вдалося розговоритися зі своїми конвоїрами, і він розповів їм про ситуацію в Україні.

Коваль також сказав, що ті, хто планував таку операцію, не врахували одного, що “я солдат і вони солдати, а солдат з солдатом взаєморозуміння завжди знайде”.

Також він сказав, що вважає, що російські солдати на території Криму є заручниками політики Президента РФ Володимира Путіна: “Блокуючи українського солдата, він розуміє, що не повинен стріляти в нього, тому що він такий самий солдат, тільки у нього блакитний тельник, а у нашого чорний”.