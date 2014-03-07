У Криму перебувають підрозділи сімох найбоєздатніших частин армії РФ - експерт

Про це під час круглого столу «Невідкладні заходи для армії України на тлі агресії Кремля» заявив заступник директора інформаційно-консалтингового агентства Defense Express у царині військово-технічної співпраці Валерій Рябих, передає Радіо Свобода.

Зокрема, за даними військових експертів агентства, на території Криму наразі присутні військовослужбовці Псковської повітряної дивізії, Тульської повітряної дивізії, Іванівської повітряної дивізії, Ульянівської окремої десантно-штурмової дивізії, Новоросійської десантно-штурмової дивізії, окремого розвідувального полка спеціального призначення з Кубінки Московської області, Рощинської мотострілкової бригади зі складу Центрального військового округу, яка дислокується в Самарській області.

Читайте такожПісля відмови Путіна від військ в Криму їх потрібно визнати бандформуваннями - експерт«В Україні здійснюється агресія іноземної держави. Тобто проти нашої країни реалізується силовий сценарій із залученням підрозділів, частин, з’єднань іноземної держави. Потрібно не лукавити деяким вищим керівникам сусідньої держави, які відхрещуються від власних військовослужбовців, називають їх невідомими військовими формуваннями. Ці формування використовують найсучаснішу російську техніку та зброю, що перебувають на озброєнні здебільшого в РФ, а також її союзників: Вірменії, Казахстану», – наголосив Валерій Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські солдати в Криму оснащені наймодернішими моделями стрілецької зброї та мають виправку на зразок сил НАТО, впроваджену останнім часом і в елітних спецпідрозділах російської армії.