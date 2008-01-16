Експерти радять Тимошенко, як боротися з корупцією

Уряд Тимошенко проголосив боротьбу з корупцією одним із пріоритетів. Але як краще це робити? У вівторок у Києві на «круглому столі» про це радилися українські та міжнародні експерти.

Якщо новий український уряд хоче насправді боротися з корупцією, а не лише декларувати це, то щорічно з держбюджету на ці заходи має виділятися 0,5%, вважає експерт Ради Європи Бертран де Спевіль. Він каже, що без значного фінансування, політичної волі та підтримки населення антикорупційної програми Україна не зможе подолати це явище. «Все, що написане в українській програмі боротьби з корупцією, не є чітким планом. Вам потрібна справжня стратегія, де буде передбачена чітка координація антикорупційних заходів. Цим має займатися окреме відомство», - переконаний Бертран де Спевіль. Європейський експерт розкритикував наміри української влади створити антикорупційний орган при Мін’юсті України. На його думку, це має бути єдиний незалежний орган, якому делеговані правоохоронні і просвітницькі повноваження.

Німецька хвиля