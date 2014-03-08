Москва готова до діалогу із Заходом щодо ситуації в Україні – Лавров

"У тому, то стосується Російської Федерації, ми відкриті до чесного, рівноправного, об'єктивного діалогу з нашими зарубіжними партнерами, щоб постаратися знайти шляхи допомогти всім українським сторонам вийти з цієї кризи", - сказав Лавров на прес-конференції в Москві, передає РИА Новости.

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При цьому, за його словами, "діалог має бути чесним, партнерським, без спроб виставити нас мало не як сторону конфлікту, що зараз намагаються робити деякі наші партнери".

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"Криза створена не нами, більш того, вона створена всупереч нашим багаторазовим давнім застереженням. Вона створена штучно і за суто геополітичними мотивами", - заявив Лавров і додав, що необхідно повернутися до виконання угоди від 21 лютого між владою України і опозицією.