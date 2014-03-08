Британія пообіцяла Україні підтримку ЄС у зменшенні залежності від російського газу
14:30, 08 березня 2014Політика
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Посол Великої Британії Саймон Сміт вважає, що Україна може розраховувати на підтримку Європейського Союзу в питанні зменшення залежності від поставок російського газу.
Саймон Сміт, посол Британії
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
Він наголосив, що, оскільки це питання не нове, то можливі різні варіанти зменшення такої залежності, які потрібно розглядати дуже швидко.
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«Наприклад, заходи з реверсивних поставок газу або розгляд альтернативних джерел газу для України. Це питання прискорення вирішення питання як можна зменшити залежність від російського газу», - додав посол.
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