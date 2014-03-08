Британія пообіцяла Україні підтримку ЄС у зменшенні залежності від російського газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він наголосив, що, оскільки це питання не нове, то можливі різні варіанти зменшення такої залежності, які потрібно розглядати дуже швидко.

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«Наприклад, заходи з реверсивних поставок газу або розгляд альтернативних джерел газу для України. Це питання прискорення вирішення питання як можна зменшити залежність від російського газу», - додав посол.